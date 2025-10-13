Даниил Медведев обошел Андрея Рублева и стал второй ракеткой России

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала «Мастерса» в Шанхае. Россиянин поднялся на четыре строчки и теперь располагается на 14-м месте с 2 610 очками. Рублев потерял одну позицию, замыкая топ-15 и имея на счету 2 560 очков. Теперь Медведева из представителей России опережает только Карен Хачанов, закрывающий десятку лидеров (3 190).