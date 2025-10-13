Рейтинг ATP. Вашеро поднялся на 164 строчки, Медведев вернулся в топ-15, Риндеркнеш дебютировал в топ-30

PIF ATP Rankings.
Положение на 13 октября 2025.
Место.
Теннисист (страна).
Очки.
1 (1).
Карлос Алькарас (Испания).
11340.
2 (2).
Янник Синнер (Италия).
10000.
3 (3).
Александр Зверев (Германия).
5930.
4 (4).
Тэйлор Фриц (США).
4645.
5 (5).
Новак Джокович (Сербия).
4580.
6 (6).
Бен Шелтон (США).
4100.
7 (7).
Алекс де Минаур (Австралия).
3935.
8 (9).
Лоренцо Музетти (Италия).
3645.
9 (8).
Джек Дрэйпер (Великобритания).
3590.
10 (10).
Карен Хачанов (Россия).
3190.
14 (18).
Даниил Медведев (Россия).
2610.
15 (14).
Андрей Рублев (Россия).
2560.
17 (19).
Иржи Лехечка (Чехия).
2415.
18 (15).
Томми Пол (США).
2360.
19 (16).
Якуб Меньшик (Чехия).
2265.
28 (54).
Артур Риндеркнеш (Франция).
1602.
40 (204).
Валентин Вашеро (Монако).
1283.
58 (70).
Артур Казо (Франция).
952.
105 (83).
Давид Гоффен (Бельгия).
609.
132 (106).
Роман Сафиуллин (Россия).
488.