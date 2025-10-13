Ричмонд
Рейтинг ATP. Вашеро поднялся на 164 строчки, Медведев вернулся в топ-15, Риндеркнеш дебютировал в топ-30

Финалист Артур Риндеркнеш дебютировал в топ-30, полуфиналист Даниил Медведев вернулся в топ-15.

Источник: Спортс"

PIF ATP Rankings.

Положение на 13 октября 2025.

Место.

Теннисист (страна).

Очки.

1 (1).

11340.

2 (2).

Янник Синнер (Италия).

10000.

3 (3).

Александр Зверев (Германия).

5930.

4 (4).

Тэйлор Фриц (США).

4645.

5 (5).

Новак Джокович (Сербия).

4580.

6 (6).

Бен Шелтон (США).

4100.

7 (7).

Алекс де Минаур (Австралия).

3935.

8 (9).

Лоренцо Музетти (Италия).

3645.

9 (8).

Джек Дрэйпер (Великобритания).

3590.

10 (10).

Карен Хачанов (Россия).

3190.

14 (18).

2610.

15 (14).

2560.

17 (19).

Иржи Лехечка (Чехия).

2415.

18 (15).

Томми Пол (США).

2360.

19 (16).

Якуб Меньшик (Чехия).

2265.

28 (54).

Артур Риндеркнеш (Франция).

1602.

40 (204).

Валентин Вашеро (Монако).

1283.

58 (70).

Артур Казо (Франция).

952.

105 (83).

Давид Гоффен (Бельгия).

609.

132 (106).

Роман Сафиуллин (Россия).

488.

