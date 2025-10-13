Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швентек вышла на второе место в истории WTA по сумме призовых. Впереди только Серена

После турнира в Ухане ее призовые составляют 42 945 490 долларов. Она обошла Винус Уильямс и стала второй.

Теперь 24-летнюю польку опережает только Серена Уильямс.

Топ-10 теннисисток по сумме призовых в истории WTA:

Серена Уильямс — $94 816 730;

Ига Швентек — $42 945 490;

Винус Уильямс — $42 867 364;

Арина Соболенко — $42 480 621;

Симона Халеп — $40 236 618;

Виктория Азаренко — $38 890 473;

Мария Шарапова — $38 777 962;

Петра Квитова — $37 653 615;

Каролин Возняцки — $36 479 231;

Анжелик Кербер — $32 545 460.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше