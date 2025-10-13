Швентек вышла на второе место в истории WTA по сумме призовых. Впереди только Серена

Теперь 24-летнюю польку опережает только Серена Уильямс.
Топ-10 теннисисток по сумме призовых в истории WTA:
Серена Уильямс — $94 816 730;
Ига Швентек — $42 945 490;
Винус Уильямс — $42 867 364;
Арина Соболенко — $42 480 621;
Симона Халеп — $40 236 618;
Виктория Азаренко — $38 890 473;
Мария Шарапова — $38 777 962;
Петра Квитова — $37 653 615;
Каролин Возняцки — $36 479 231;
Анжелик Кербер — $32 545 460.
