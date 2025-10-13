Тарпищев о словах Шевченко, что «переход в Казахстан — лучшее решение в его жизни»: «Он родился не у нас, а в Австрии. Он не наш продукт»

— Шевченко родился не у нас, а в Австрии (Шевченко родился в Ростове-на-Дону — Спортс«“), как он мог тогда от нас что-то получить? Как он мог тогда получать, если даже было неизвестно, за кого Шевченко будет играть.
У него отец работал там, так что Шевченко — не наш продукт. Каким образом меня могли обидеть его слова? Дьяченко тоже обижается, но она от нас не выступала, потому что не показывала результатов. По какому принципу тогда финансировать — без результатов? У нас же есть отлаженная система, — сказал Тарпищев в интервью Sport24.
Россия — главный поставщик теннисистов для Казахстана. У нас нет денег на всех талантливых игроков.