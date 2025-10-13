Каспер Рууд: «Сезон слишком длинный. В будущем хочу иначе планировать календарь»

«Конечно, у Новака есть своя точка зрения. У него больше опыта, чем у любого другого игрока. В каком-то смысле он может позволить себе выбирать, где играть, а где нет, ведь мы не наемные сотрудники ATP — сами управляем своим календарем. То, что я критиковал и о чем говорил на “Ролан Гаррос”, — это экономический стимул играть и не пропускать “Мастерсы”, ведь за это полагаются бонусы и прочие выплаты.