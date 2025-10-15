Ричмонд
Янник Синнер: «Я себя прекрасно чувствую и готов к заключительной части сезона — к турнирам в Вене, Париже и Турине»

Вчера журналист Симоне Этерно сообщил, что итальянец пропустит «Мастерс» в Париже.

«Я взял два дня отдыха после судорог в Шанхае, а затем мы снова вернулись к тренировкам. И физически, и морально я чувствую себя прекрасно. Я готов к заключительной части сезона — к турнирам в Вене, Париже и Турине, и надеюсь хорошо завершить год».

Также Синнер поделился мыслями об участии в выставочном турнире «Шлем шести королей».

«Я рад сыграть здесь второй год подряд. В этом сезоне соперники очень сильные, посмотрим, что у меня получится показать. Матч с Циципасом будет непростым. Он отлично подает и хорошо двигается, но я постараюсь показать свой лучший теннис».

Ух, Синнера свалили жесткие судороги.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше