Джокович 18-й раз отобрался на Итоговый турнир ATP, повторив рекорд

Сербский теннисист Новак Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Об этом сообщается на сайте ассоциации.
38-летний серб, который сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, 18-й раз в карьере отобрался на Итоговый турнир ATP, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера.
Джокович третьим после итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса обеспечил себе участие в этом турнире, в котором играют восемь лучших теннисистов сезона.
Джокович 16 раз принимал участие в Итоговых турнирах, одержав семь побед (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023). В прошлом году серб отказался от участия в турнире из-за травмы.
Федерер играл в 17 турнирах (шесть побед), не приняв участие в соревновании в 2020 году.
Итоговый турнир ATP с общим призовым фондом $15,5 млн в этом году пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.