Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович 18-й раз отобрался на Итоговый турнир ATP, повторив рекорд

Сербский теннисист повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера.

Источник: Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

38-летний серб, который сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, 18-й раз в карьере отобрался на Итоговый турнир ATP, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера.

Джокович третьим после итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса обеспечил себе участие в этом турнире, в котором играют восемь лучших теннисистов сезона.

Джокович 16 раз принимал участие в Итоговых турнирах, одержав семь побед (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023). В прошлом году серб отказался от участия в турнире из-за травмы.

Федерер играл в 17 турнирах (шесть побед), не приняв участие в соревновании в 2020 году.

Итоговый турнир ATP с общим призовым фондом $15,5 млн в этом году пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше