Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все будет зашибись»: Рублев заявил о скором возвращении в мировой топ-10

Рублев заявил, что будет стабильно находиться в первой десятке рейтинга АТР.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев выразил уверенность, что в скором времени у него получится изменить свой подход и стиль игры, что позволит ему стабильно находиться в первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и доходить до финалов турниров.

В рейтинге ATP Рублев занимает 15-е место. Его наилучшим результатом является пятая строчка, которую он занимал в сентябре 2021 года. Во вторник россиянин начнет выступление на турнире категории ATP 500 в Вене. В матче первого круга посеянный под седьмым номером Рублев сыграет с британцем Кэмероном Норри. В нынешнем сезоне россиянин выиграл титул в Дохе на турнире категории ATP 500.

«Я все больше начинаю понимать, что дело не в уверенности. Уверенность внутри тебя, в голове. Понятное дело, что уровень самой игры на данный момент у меня не такой, какой бы я хотел, из-за многих факторов. Но почему-то есть уверенность, что все будет как раз таки зашибись, и у меня получится окончательно полностью все поменять — и в подходе, и в самом стиле игры, что позволит мне обеспечить прорыв, прогресс на втором отрезке карьеры, где я смогу быть не просто около первой десятки мирового рейтинга или находиться в ней, а быть одним из тех, кто стабильно доходит до финальных стадий турниров», — приводит слова Рублева BB Tennis.

С апреля тренером Рублева является двукратный победитель турниров Большого шлема Марат Сафин. Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что тандем Рублева и экс-первой ракетки мира должен сработать положительно, и отметил, что сам Рублев испытывает желание играть быстрее и мощнее.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше