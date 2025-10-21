«Все будет зашибись»: Рублев заявил о скором возвращении в мировой топ-10

«Я все больше начинаю понимать, что дело не в уверенности. Уверенность внутри тебя, в голове. Понятное дело, что уровень самой игры на данный момент у меня не такой, какой бы я хотел, из-за многих факторов. Но почему-то есть уверенность, что все будет как раз таки зашибись, и у меня получится окончательно полностью все поменять — и в подходе, и в самом стиле игры, что позволит мне обеспечить прорыв, прогресс на втором отрезке карьеры, где я смогу быть не просто около первой десятки мирового рейтинга или находиться в ней, а быть одним из тех, кто стабильно доходит до финальных стадий турниров», — приводит слова Рублева BB Tennis.