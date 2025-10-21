«Все будет зашибись»: Рублев заявил о скором возвращении в мировой топ-10

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев выразил уверенность, что в скором времени у него получится изменить свой подход и стиль игры, что позволит ему стабильно находиться в первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и доходить до финалов турниров.
В рейтинге ATP Рублев занимает 15-е место. Его наилучшим результатом является пятая строчка, которую он занимал в сентябре 2021 года. Во вторник россиянин начнет выступление на турнире категории ATP 500 в Вене. В матче первого круга посеянный под седьмым номером Рублев сыграет с британцем Кэмероном Норри. В нынешнем сезоне россиянин выиграл титул в Дохе на турнире категории ATP 500.
«Я все больше начинаю понимать, что дело не в уверенности. Уверенность внутри тебя, в голове. Понятное дело, что уровень самой игры на данный момент у меня не такой, какой бы я хотел, из-за многих факторов. Но почему-то есть уверенность, что все будет как раз таки зашибись, и у меня получится окончательно полностью все поменять — и в подходе, и в самом стиле игры, что позволит мне обеспечить прорыв, прогресс на втором отрезке карьеры, где я смогу быть не просто около первой десятки мирового рейтинга или находиться в ней, а быть одним из тех, кто стабильно доходит до финальных стадий турниров», — приводит слова Рублева BB Tennis.
С апреля тренером Рублева является двукратный победитель турниров Большого шлема Марат Сафин. Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что тандем Рублева и экс-первой ракетки мира должен сработать положительно, и отметил, что сам Рублев испытывает желание играть быстрее и мощнее.