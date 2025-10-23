Арина Соболенко: «Вне корта я добрая и веселая, но во время игры совсем другая — сумасшедшая, агрессивная и сильная»

У меня всегда было одно стремление — быть лучшей в том, чем занимаюсь. А занималась я только теннисом (смеется). Каждый раз, выходя на корт, я хочу победить. Все знают, что вне корта я добрая, открытая и веселая, но во время игры совсем другая — сумасшедшая, агрессивная и сильная. Я очень сильна физически и морально, потому что прошла через многое и выжила. Все эти испытания сделали меня очень стойкой".