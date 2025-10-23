Ричмонд
Арина Соболенко: «Вне корта я добрая и веселая, но во время игры совсем другая — сумасшедшая, агрессивная и сильная»

В этом сезоне Соболенко выиграла четыре титула — на US Open, в Майами, Мадриде и Брисбене, а также сыграла в финалах Australian Open и «Ролан Гаррос».

Источник: Спортс"

«Финалы турниров “Большого шлема” — вершина, но поражения в них были очень тяжелыми. Это были и взлеты, и падения одновременно, но я считаю, что это стало для меня важным уроком. Сейчас я ощущаю себя на корте по-настоящему счастливой. Я не всегда могу описать это словами, но чувствую, что стала взрослее и опытнее. Теперь я лучше понимаю игру и стала сильнее как человек.

У меня всегда было одно стремление — быть лучшей в том, чем занимаюсь. А занималась я только теннисом (смеется). Каждый раз, выходя на корт, я хочу победить. Все знают, что вне корта я добрая, открытая и веселая, но во время игры совсем другая — сумасшедшая, агрессивная и сильная. Я очень сильна физически и морально, потому что прошла через многое и выжила. Все эти испытания сделали меня очень стойкой".

