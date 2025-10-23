Медведев проиграл и снова поругался с судьей. Даниил не выдержал победного темпа

Во втором круге турнира в Вене Медведев играл с Муте, которого несколько дней назад одолел в финале алма-атинского турнира. «Муте очень тяжелый игрок. Может быть, есть теннисисты, которым нравится с ним играть — те, которые могут с резаных сильно бить. Наверное, это самое главное. У него неприятный резаный. Когда ты способен с них разгонять мяч, то ему будет тяжелее. Мне в этом плане сложнее. Поэтому приходится играть в кошки-мышки. Финал получился очень сложным. Мне повезло, что он испытывал давление, учитывая, что играл за первый титул в карьере. Если быть честным, то меня не так сильно волновало завоевание титула. Для меня важнее было играть хорошо», — объяснял Даниил.