Медведев проиграл и снова поругался с судьей. Даниил не выдержал победного темпа

Турнир ATP 500 Erste Bank Open. Второй круг
Корентен Муте (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 6) — 7:6 (7:3), 6:4
Корантен Муте прервал пятиматчевую серию побед Даниила Медведева, остановив продвижение россиянина в Вене. На прошлой неделе Медведев обыграл Муте в финале турнира ATP 250 в Казахстане, но в столице Австрии выйти вперед в личном противостоянии у нашего спортсмена не получилось. Два драматичных сета закончились в пользу француза.
Кошки-мышки
Во втором круге турнира в Вене Медведев играл с Муте, которого несколько дней назад одолел в финале алма-атинского турнира. «Муте очень тяжелый игрок. Может быть, есть теннисисты, которым нравится с ним играть — те, которые могут с резаных сильно бить. Наверное, это самое главное. У него неприятный резаный. Когда ты способен с них разгонять мяч, то ему будет тяжелее. Мне в этом плане сложнее. Поэтому приходится играть в кошки-мышки. Финал получился очень сложным. Мне повезло, что он испытывал давление, учитывая, что играл за первый титул в карьере. Если быть честным, то меня не так сильно волновало завоевание титула. Для меня важнее было играть хорошо», — объяснял Даниил.
Медведев действительно был хорош в ключевые моменты в финале в Казахстане, но новая встреча с французским теннисистом готовила для россиянина еще больше сложностей. Ранее Муте уже побеждал экс первую ракетку мира в этом сезоне и был настроен сделать это снова ради реванша. В Вене он начал с уверенной победы над Дамиром Джумхуром, позволив ему взять всего три гейма.
Даниил же почти 140 минут бился против португальца Нуну Боржеша. Проиграв второй сет на затяжном тай-брейке, россиянин смог найти в себе силы, чтобы достаточно уверенно выиграть решающий сет. «В Вену я приехал незадолго до первого матча. В теннисе все время идет колебание, что когда ты заранее приезжаешь на турнир, то можешь играть ужасно, зато физически готов. Тут физически я точно не буду готов, но поскольку сейчас набрал уверенность, за счет этого можно побеждать. Постараюсь это сделать», — подчеркивал Медведев.
Даниил считался фаворитом и имел хорошие шансы продлить серию побед до шести матчей, чего в нынешнем сезоне с ним еще не случалось. Однако начало получилось для него обескураживающим. В первом же гейме он отдал свою подачу, а затем едва не отдал второй брейк Муте. Корентен имел два брейк-пойнта, но россиянин смог спастись (2:1). В шестом гейме Даниил мог сделать обратный брейк, но своими шансами не воспользовался, а француз выиграл решающий розыгрыш подачей с руки (4:2). «Корентен даже больше с руки подает, чем Саша Бублик. Он это делает классно», — отмечал Даниил после Алма-Аты.
Пятый четвертьфинал
Зато после смены мячей Даниил заиграл гораздо плотнее и с третьего брейк-пойнта смог сравнять счет (4:4). Причем восьмой гейм закончился двойной ошибкой француза. Медведев попытался развить успех, дважды уверенно взяв свою подачу, но завершить сет на приеме не получилось (хотя шансы и были). В итоге все решилось на тай-брейке. На нем Даниил повел с мини-брейком (3:1), но после спора с арбитром проиграл шесть розыгрышей подряд.
Отойти от такой неудачи было непросто, но Медведев постарался. В первом гейме второго сета он заработал брейк-пойнт и был в сантиметрах от того, чтобы повести в счете. Однако удача была на стороне француза. После этого теннисисты уверенно забирали свои подачи, но в восьмом гейме Даниил дрогнул (5:3). Муте вышел подавать на матч, но не сделал этого. Россиянин реабилитировался на приеме и, казалось, заслужил шанс перевернуть игру. Однако следом проиграл свою подачу под ноль.
Все-таки усталость дала о себе знать. Медведев терял концентрацию в важных моментах матча и позволил Муте в пятый раз в сезоне выйти в четвертьфинал ATP. Дальше он сыграет с Лоренцо Музетти или Томасом Мартином Этчеверри. Медведев же отправляется в Париж, где ему не надо защищать очки. В прошлом году он вылетел на французском «мастерсе» в первом же матче от Алексея Попырина.
Тимур Ганеев