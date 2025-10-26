Ричмонд
Российская теннисистка выиграла турнир категории WTA 125 в Италии

Российская теннисистка Селехметьева выиграла турнир категории WTA 125 в Италии.

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева обыграла итальянку Лукрецию Стефанини в финале турнира категории WTA 125 в Роверето (Италия).

Встреча завершилась победой Селехметьевой (113-я ракетка мира) над Стефанини (152) со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

Селехметьевой 22 года. В сентябре россиянка выиграла турнир аналогичной категории в испанском Сан-Себастьяне, ставший для нее первым в карьере в одиночном разряде на уровне WTA. Также в ее активе три титула на турнирах Международной федерации тенниса (ITF) в одиночном разряде.