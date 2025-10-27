Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейтинг ATP. Рууд и Оже-Альяссим вернулись в топ-10, Фонсека дебютировал в топ-30, Давидович-Фокина — в топ-15

Чемпион Базеля Жоао Фонсека дебютировал в топ-30, финалист Алехандро Давидович-Фокина — в топ-15.

Источник: Спортс"

PIF ATP Rankings.

Положение на 27 октября 2025.

Место.

Теннисист (страна).

Очки.

1 (1).

11340.

2 (2).

Янник Синнер (Италия).

10500.

3 (3).

Александр Зверев (Германия).

6160.

4 (4).

Тэйлор Фриц (США).

4685.

5 (5).

Новак Джокович (Сербия).

4580.

6 (7).

Алекс де Минаур (Австралия).

3935.

7 (6).

Бен Шелтон (США).

3820.

8 (8).

Лоренцо Музетти (Италия).

3685.

9 (11).

Каспер Рууд (Норвегия).

3235.

10 (12).

Феликс Оже-Альяссим (Канада).

3195.

11 (9).

Джек Дрэйпер (Великобритания).

3090.

12 (10).

Хольгер Руне (Дания).

2990.

13 (14).

2810.

14 (13).

Карен Хачанов (Россия).

2620.

15 (18).

Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

2585.

17 (15).

2470.

22 (24).

Юго Эмбер (Франция).

2030.

28 (46).

Жоао Фонсека (Бразилия).

1615.

32 (36).

Корентен Муте (Франция).

1473.

36 (42).

Хауме Муньяр (Испания).

1395.

52 (62).

Рейлли Опелка (США).

1010.

56 (33).

Джованни Мпетши Перрикар (Франция).

965.

75 (89).

Марин Чилич (Хорватия).

784.

100 (103).

Элиот Спиццирри (США).

660.

128 (131).

Роман Сафиуллин (Россия).

488.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше