Рейтинг ATP. Рууд и Оже-Альяссим вернулись в топ-10, Фонсека дебютировал в топ-30, Давидович-Фокина — в топ-15

PIF ATP Rankings.
Положение на 27 октября 2025.
Место.
Теннисист (страна).
Очки.
1 (1).
Карлос Алькарас (Испания).
11340.
2 (2).
Янник Синнер (Италия).
10500.
3 (3).
Александр Зверев (Германия).
6160.
4 (4).
Тэйлор Фриц (США).
4685.
5 (5).
Новак Джокович (Сербия).
4580.
6 (7).
Алекс де Минаур (Австралия).
3935.
7 (6).
Бен Шелтон (США).
3820.
8 (8).
Лоренцо Музетти (Италия).
3685.
9 (11).
Каспер Рууд (Норвегия).
3235.
10 (12).
Феликс Оже-Альяссим (Канада).
3195.
11 (9).
Джек Дрэйпер (Великобритания).
3090.
12 (10).
Хольгер Руне (Дания).
2990.
13 (14).
Даниил Медведев (Россия).
2810.
14 (13).
Карен Хачанов (Россия).
2620.
15 (18).
Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
2585.
17 (15).
Андрей Рублев (Россия).
2470.
22 (24).
Юго Эмбер (Франция).
2030.
28 (46).
Жоао Фонсека (Бразилия).
1615.
32 (36).
Корентен Муте (Франция).
1473.
36 (42).
Хауме Муньяр (Испания).
1395.
52 (62).
Рейлли Опелка (США).
1010.
56 (33).
Джованни Мпетши Перрикар (Франция).
965.
75 (89).
Марин Чилич (Хорватия).
784.
100 (103).
Элиот Спиццирри (США).
660.
128 (131).
Роман Сафиуллин (Россия).
488.