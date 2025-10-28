Роддик о «Мастерсе» в Саудовской Аравии: «Организаторам придется платить огромные гонорары игрокам просто за участие»

То, что турнир не будет обязательным, они, похоже, воспринимают как нечто вроде: «Смотрите, мы гибкие, все под контролем, просто создаем новые правила». Но это обернется хаосом. Впрочем, игрокам это, наверное, только на руку", — сказал Роддик в подкасте Quick Served.