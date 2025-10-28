Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси о величайших спортсменах: «Марадона вышел за все рамки, то же сделал Джордан. Уважаю Федерера, Надаля и Джоковича и выделил бы Леброна и Карри»

"Для нас, аргентинцев, Марадона всегда был величайшим кумиром и вызывал наибольшее восхищение. Я был еще маленьким и вживую видел, как он играет. Диего вышел за все рамки.

Источник: Спортс"

Когда речь заходит о других видах спорта, очевидно, то же самое произошло с [Майклом] Джорданом. Я очень уважаю таких теннисистов, как [Роджер] Федерер, Рафа [Надаль] и [Новак] Джокович, и думаю, что все трое сделали подняли соревнования на гораздо более высокий уровень. Они стали намного лучше, так долго соревнуясь друг с другом за звание лучшего и находясь рядом.

Наверняка я забываю многих спортсменов, но если выделить еще нескольких, то я бы назвал нескольких баскетболистов — Леброна [Джеймса], Стефа [Карри], лучших. Я восхищаюсь ими и думаю, что они многое дали спорту, каждый по-своему", — сказал форвард сборной Аргентины.