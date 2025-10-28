Месси о величайших спортсменах: «Марадона вышел за все рамки, то же сделал Джордан. Уважаю Федерера, Надаля и Джоковича и выделил бы Леброна и Карри»

Когда речь заходит о других видах спорта, очевидно, то же самое произошло с [Майклом] Джорданом. Я очень уважаю таких теннисистов, как [Роджер] Федерер, Рафа [Надаль] и [Новак] Джокович, и думаю, что все трое сделали подняли соревнования на гораздо более высокий уровень. Они стали намного лучше, так долго соревнуясь друг с другом за звание лучшего и находясь рядом.