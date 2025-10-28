Месси о величайших спортсменах: «Марадона вышел за все рамки, то же сделал Джордан. Уважаю Федерера, Надаля и Джоковича и выделил бы Леброна и Карри»

Когда речь заходит о других видах спорта, очевидно, то же самое произошло с [Майклом] Джорданом. Я очень уважаю таких теннисистов, как [Роджер] Федерер, Рафа [Надаль] и [Новак] Джокович, и думаю, что все трое сделали подняли соревнования на гораздо более высокий уровень. Они стали намного лучше, так долго соревнуясь друг с другом за звание лучшего и находясь рядом.
Наверняка я забываю многих спортсменов, но если выделить еще нескольких, то я бы назвал нескольких баскетболистов — Леброна [Джеймса], Стефа [Карри], лучших. Я восхищаюсь ими и думаю, что они многое дали спорту, каждый по-своему", — сказал форвард сборной Аргентины.