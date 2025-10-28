Ричмонд
Бублик признал, что подает плохой пример сыну: «Ведет себя так из-за меня»

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о своем отношении к собственной эмоциональности на корте.

Источник: Getty Images

Бублик известен тем, что не стесняется материться и портить экипировку послу неудач.

"Для меня это вопрос естественных изменений в жизни. Я стал отцом, мой сын становится старше. Иногда мне не нравится, как он себя ведет — и я думаю, что он делает это из-за меня. Я ломаю ракетку, а он это видит и запоминает. Может быть, однажды я скажу себе, что больше не хочу этого видеть. И тогда я перестану вести себя так, как сейчас.

Все самое лучше, что происходит с людьми, получается естественным путем. Мы все взрослеем, матереем и набираемся опыта. Мне кажется, нет смысла себя заставлять или как-то ломать, что доказать, что ты на что-то способен", — сказал Бублик в интервью Tennis Channel.