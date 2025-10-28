Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянки узнали своих соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA

Состоялась жеребьевка группового этапа на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде.

Источник: Getty Images

В парном разряде на турнире выступят три россиянки — Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова.

Андреева и Шнайдер попали в группу Лизель Хубер, где их соперницами станут Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд (Чехия / CША), Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф (Канада / Новая Зеландия) и Тимея Бабош / Луиза Стефани (Венгрия / Бразилия).

Кудерметова и бельгийка Элизе Мертес сыграют в группе Мартины Навратиловой с парами Сара Эррани / Джасмин Паолини (Италия), Се Шувэй / Елена Остапенко (Тайвань / Латвия) и Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс (США / Нидерланды).

В полуфиналы выйдут по две лучшие пары из каждой группы.

Итоги жеребьевки Итогового турнира WTA в одиночном разряде:

группа Штеффи Граф: Арина Соболенко (Белоруссия), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США), Джасмин Паолини (Италия);

группа Серены Уильямс: Ига Свёнтек (Польша), Аманда Анисимова (США), Елена Рыбакина (Казахстан), Мэдисон Киз (США).

Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября, призовой фонд турнира составит более $15 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше