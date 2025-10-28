Соболенко узнала соперниц на итоговом турнире WTA

На групповом этапе соперницами первой ракетки планеты белоруски Арины Соболенко будут американские теннисистки Кори Гауфф (3-й номер мирового рейтинга), Джессика Пегула (5) и итальянка Ясмин Паолини (8).
Во втором квартете сыграют полька Ига Свентек (2), представительницы США Аманда Анисимова (4), Мэдисон Киз (7) и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6).
Итоговый турнир WTA пройдет в столице Саудовской Аравии с 1 по 8 ноября. В прошлом году его победительницей стала Кори Гауфф, обыгравшая в решающем поединке китаянку Чжэн Циньвэнь. Арина Соболенко уступила Гауфф в полуфинале.
