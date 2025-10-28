Зверев о возвращении на топ-уровень: «Сейчас просто рад быть здоровым. Многие возрастные игроки меня поймут»

— В этом году все немного иначе. Долгое время я был не в лучшей физической форме — еще до Вены и последние пару месяцев. Поэтому сейчас я просто наслаждаюсь, что чувствую себя здоровым. Думаю, это удовольствие отражается и на моей игре. Многие более возрастные игроки поймут, что я имею в виду. Играть без боли — это невероятное ощущение, которое часто недооценивают (улыбается).