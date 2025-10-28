Ричмонд
Зверев о возвращении на топ-уровень: «Сейчас просто рад быть здоровым. Многие возрастные игроки меня поймут»

На прошлой неделе он дошел до финала в Вене, где уступил Яннику Синнеру (6:3, 3:6, 5:7).

Источник: Спортс"

— Ты часто хорошо заканчиваешь сезон: дважды выигрывал итоговый, победил в Париже в прошлом году, вышел в финал в Вене на прошлой неделе. С чем, по-твоему, связано то, что ты сохраняешь форму, когда многие другие игроки уже выгорают к концу длинного сезона?

— В этом году все немного иначе. Долгое время я был не в лучшей физической форме — еще до Вены и последние пару месяцев. Поэтому сейчас я просто наслаждаюсь, что чувствую себя здоровым. Думаю, это удовольствие отражается и на моей игре. Многие более возрастные игроки поймут, что я имею в виду. Играть без боли — это невероятное ощущение, которое часто недооценивают (улыбается).

Сейчас я просто получаю удовольствие от тенниса и надеюсь, что смогу продолжить показывать такие же результаты, как на прошлой неделе, — сказал Зверев на пресс-конференции.

Зверев хочет сломить доминирование Синнера и Алькараса. В Вене был близок — но не вышло.

