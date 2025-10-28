Норри в матче с Алькарасом впервые обыграл первую ракетку мира

Теперь баланс Норри против топ-10 составляет 12:42, а против топ-5 — 7:17. Он впервые обыграл действующего лидера рейтинга.
30-летний Норри — второй в списке самых возрастных теннисистов, обыгрывавших первую ракетку мира на «Мастерсе» в Париже, после 31-летнего Давида Феррера в 2013 году.
