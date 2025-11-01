Ричмонд
Бублик не смог выйти в финал «Мастерса» в Париже

Бублик уступил Оже-Альяссиму в полуфинале теннисного «Мастерса» в Париже.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.

Встреча завершилась поражением посеянного под 13-м номером Бублика со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Оже-Альяссим посеян под девятым номером. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут.

Оже-Альяссим сыграет в финале турнира серии «Мастерс» во второй раз в карьере. В 2024 году канадец дошел до решающего матча в Мадриде, где уступил россиянину Андрею Рублеву.

Второй финалист определится позднее в субботу в матче Александр Зверев (Германия, 3-й номер посева) — Янник Синнер (Италия, 2).

