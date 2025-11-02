Соболенко победно стартовала на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде

После завершения группового этапа в полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждого квартета. Турнир в столице Саудовской Аравии завершится 8 ноября. Его общий призовой фонд составит $15,5 млн. Если победитель пройдет турнир без поражений, то заработает $5,07 млн. В прошлом году чемпионкой стала Кори Гауфф, обыгравшая в решающем поединке китаянку Чжэн Циньвэнь. Арина Соболенко уступила Гауфф в полуфинале. Соболенко в пятый раз выступит в этих соревнованиях, в 2022 году она дошла до финала, в котором уступила французской теннисистке Каролин Гарсии.