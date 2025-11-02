Соболенко победно стартовала на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде

Сегодня в своем стартовом поединке предварительного этапа первая ракетка планеты победила в двух партиях итальянскую теннисистку Ясмин Паолини, которая занимает восьмое место, — 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В активе Соболенко 11 подач на вылет. Во втором сегодняшнем матче победительница прошлого итогового турнира американка Кори Гауфф (3-й номер рейтинга WTA) будет соперничать со своей соотечественницей Джессикой Пегулой (5).
Вчера встречи первого тура состоялись в другой предварительной группе. Полька Ига Свентек (2) разгромила американку Мэдисон Киз (7) — 6:1, 6:2, а казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6) также без особых проблем переиграла еще одну представительницу США Аманду Анисимову (4) — 6:3, 6:1. Завтра Свентек сыграет с Рыбакиной, а Киз будет соперничать с Анисимовой.
После завершения группового этапа в полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждого квартета. Турнир в столице Саудовской Аравии завершится 8 ноября. Его общий призовой фонд составит $15,5 млн. Если победитель пройдет турнир без поражений, то заработает $5,07 млн. В прошлом году чемпионкой стала Кори Гауфф, обыгравшая в решающем поединке китаянку Чжэн Циньвэнь. Арина Соболенко уступила Гауфф в полуфинале. Соболенко в пятый раз выступит в этих соревнованиях, в 2022 году она дошла до финала, в котором уступила французской теннисистке Каролин Гарсии.