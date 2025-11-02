Синнер выиграл «Мастерс» в Париже и снова стал первой ракеткой мира

За победу на турнире Синнер получил 1000 очков и €946 тыс. призовых. Он опередит в новой версии рейтинга испанца Алькараса, который проиграл в Париже в своем первом матче. Алькарас стал первой ракеткой мира, обыграв Синнера в финале US Open.