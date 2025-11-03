Ричмонд
Теннисистка Рыбакина вышла в плей-офф итогового турнира WTA

Рыбакина обыграла американку и вышла в плей-офф итогового турнира WTA.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), после поражения американки Мэдисон Киз в групповой стадии соревнований.

В понедельник Киз, которая является седьмой ракеткой мира, уступила соотечественнице Аманде Анисимовой (4-й номер рейтинга WTA) со счетом 6:4, 3:6, 2:6 в рамках группы Серены Уильямс. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты.

Выигравшая два матча Рыбакина (6) обеспечила себе выход в плей-офф и сыграет в заключительном матче с Киз, у которой два поражения. Одержавшая первую победу Анисимова завершит групповой этап матчем против польки Иги Швёнтек (2), у которой также одна победа.

Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток проходит с 1 по 8 ноября.