Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко и Кирьос проведут «Битву полов»

Соболенко подтвердила проведение «Битвы полов» против теннисиста Кирьоса.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко подтвердила, что проведет в декабре 2025 года показательный матч против австралийского теннисиста Ника Кирьоса.

Встреча пройдет в Дубае 28 декабря 2025 года.

«Это произойдет. Соболенко — Кирьос. “Битва полов”, — написала Соболенко на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

В июле Кирьос сообщал, что в случае проведения матча у него будет право только на первую подачу, а размер корта на стороне Соболенко будет меньше.

Наиболее известная «Битва полов» в теннисе произошла в 1973 году в Хьюстоне (Техас), в которой ветеран мужского тенниса Бобби Риггс проиграл одной из ведущих теннисисток того времени Билли Джин Кинг.

Кирьосу 30 лет. В 2022 году он дошел до финала Уимблдона и стал победителем Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На его счету семь титулов в ATP-туре в одиночном разряде. В настоящий момент Кирьос занимает 652-е место в мировом рейтинге. Соболенко 27 лет, она является четырехкратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде, всего в ее активе 21 титул WTA.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше