Соболенко и Кирьос проведут «Битву полов»

Кирьосу 30 лет. В 2022 году он дошел до финала Уимблдона и стал победителем Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На его счету семь титулов в ATP-туре в одиночном разряде. В настоящий момент Кирьос занимает 652-е место в мировом рейтинге. Соболенко 27 лет, она является четырехкратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде, всего в ее активе 21 титул WTA.