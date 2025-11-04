Соболенко — в полуфинале Итогового! На характере разобралась с неуступчивой Пегулой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу во втором матче группового этапа Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — 6:4, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.
Битва титанов
Соболенко в шикарной форме — Итоговый турнир в Эр-Рияде она начала с победы над Жасмин Паолини. Белоруска легко справилась — 6:3, 6:1 за 1 час 10 минут. Благодаря уверенному выступлению Соболенко тут же возглавила группу и получила шанс на досрочный выход в плей-офф.
После победы над Паолини Арина была довольна. «Я была сосредоточена, я была спокойна, и мне казалось, что все под контролем. Я очень счастлива и очень горжусь проделанной работой и тем, что все работает, и с каждым днем у меня получается все лучше и лучше. И я просто надеюсь, что мы продолжим делать то, что делаем, и сможем остаться на прежнем уровне», — рассказала теннисистка.
Следующим соперником первой ракетки мира стала Джессика Пегула (5). Американка тоже выиграла первый матч, одолев в непростой дуэли соотечественницу Коко Гауфф — 6:3, 6:7 (4:7), 6:2.
Пегула считалась удобным оппонентом для Соболенко — ранее девушки встречались 11 раз, и в восьми из них победу одержала белоруска. Правда, в последней игре она дала осечку — американка оказалась сильнее в полуфинале «тысячника» в Ухане, оформив впечатляющий камбэк.
Учитывая это, относиться к Пегуле как к «клиенту» было непросто. Джессика подтвердила силу на практике — со старта она навязала оппонентке серьезную борьбу, а уже в третьем гейме вышла на брейк-пойнт. Арина отбилась, девушки обменялись розыгрышами под ноль, и следом белоруска сама оформила брейк, но игру под контроль не взяла. Пегула в девятом гейме сделала ответный, и лишь с большим трудом первая ракетка мира оформила брейк в следующем гейме, потратив на это четыре попытки — 6:4 за 44 минуты.
Второй сет для Соболенко получился еще более трудным. Хотя она без проблем забрала первый гейм, для Пегулы все оказалось еще легче — она под ноль забрала второй, а следом и подачу соперницы. В следующем гейме Арина включилась и вышла на двойной брейк-пойнт, но не дожала — американка отбилась. На два гейма игра затихла, после чего Джессика снова оформила брейк. Соболенко активизировалась, опять вышла на двойной брейк-пойнт, но снова не дожала. Сет остался за Пегулой — 6:2 за 32 минуты.
В третьей партии началась настоящая рубка. Соболенко забрала первый гейм под ноль и чуть не оформила брейк во втором. На это Пегула ответила своим брейком, но Арина не стала отпускать соперницу далеко и тут же сделала ответный. После этого белоруску было не остановить — она взяла три гейма подряд и спокойно довела дело до победы. 6:3 за 45 минут.
Чистая формальность
Благодаря победе Соболенко досрочно обеспечила себе место в полуфинале Итогового. При этом у нее остался еще один матч на групповом этапе — 6 ноября белоруска встретится с Гауфф.
Для Арины игра будет больше тренировочной — чего не скажешь о Коко. Американка победила Паолини (итальянка покинула турнир), но уступила Пегуле — и теперь ее судьба в плей-офф зависит от результата матча с Соболенко. Мотивации у третьей ракетки мира будет хоть отбавляй.
Но и у белоруски есть свои резоны. В последней встрече — в финале «Ролан Гаррос» — Гауфф ее обыграла. Да и вообще это одна из немногих теннисисток с положительным балансом в играх с Соболенко. Сейчас счет в их противостоянии 6:5 в пользу американки. Так что Арина может и за поражение в финале отомстить, и статистику поправить — получается не такой уж и формальный матч. Ждем битву?
Артем Белинин