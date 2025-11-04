Соболенко — в полуфинале Итогового! На характере разобралась с неуступчивой Пегулой

После победы над Паолини Арина была довольна. «Я была сосредоточена, я была спокойна, и мне казалось, что все под контролем. Я очень счастлива и очень горжусь проделанной работой и тем, что все работает, и с каждым днем у меня получается все лучше и лучше. И я просто надеюсь, что мы продолжим делать то, что делаем, и сможем остаться на прежнем уровне», — рассказала теннисистка.