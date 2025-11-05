Соболенко дала прогноз на «Битву полов» с Кирьосом: «Он очень боится. Будет 6:4 в мою пользу»

— В декабре состоится долгожданная «Битва полов». Ник Кирьос в интервью заявил, что выиграет тебя со счетом 6:2. Не переоценивает ли себя австралиец, и какие ожидания от этого матча?
— Есть такая инсайдерская информация, что он очень боится, и где-то там у себя в Австралии сейчас тренируется. Это хорошо, что он боится, это уже не 6:2. Я думаю, что будет 6:4 в мою пользу., — цитирует Соболенко First& Red.
