Соболенко дала прогноз на «Битву полов» с Кирьосом: «Он очень боится. Будет 6:4 в мою пользу»

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко верит в свою победу над австралийцем Ником Кирьосом в предстоящем выставочном матче. «Битва полов» состоится в Дубае 28 декабря 2025 года.

Источник: Getty Images

— В декабре состоится долгожданная «Битва полов». Ник Кирьос в интервью заявил, что выиграет тебя со счетом 6:2. Не переоценивает ли себя австралиец, и какие ожидания от этого матча?

— Есть такая инсайдерская информация, что он очень боится, и где-то там у себя в Австралии сейчас тренируется. Это хорошо, что он боится, это уже не 6:2. Я думаю, что будет 6:4 в мою пользу., — цитирует Соболенко First& Red.

