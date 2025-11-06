Соболенко вышла в полуфинал итогового турнира WTA в Эр-Рияде

Сегодня в последнем поединке предварительного этапа первая ракетка планеты победила американскую теннисистку Кори Гауфф, у которой третья позиция в мировом рейтинге, — 7:6 (7:5), 6:2.
В первом сегодняшнем матче американка Джессика Пегула (5-й номер рейтинга WTA) победила итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (8) — 6:2, 6:3.
Таким образом, завтра в полуфинале Арина Соболенко встретится с представительницей США Амандой Анисимовой (4), а Джессика Пегула будет соперничать с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (6).
Решающий поединок состязаний в столице Саудовской Аравии состоится в субботу, 8 ноября. Общий призовой фонд нынешнего итогового турнира WTA составляет $15,5 млн. Если победительница пройдет турнир без поражений, то заработает $5,07 млн. В прошлом году чемпионкой стала Кори Гауфф, обыгравшая в решающем поединке китаянку Чжэн Циньвэнь. Арина Соболенко уступила Гауфф в полуфинале. Соболенко в пятый раз выступает в этих соревнованиях, в 2022 году она дошла до финала, в котором уступила французской теннисистке Каролин Гарсии.