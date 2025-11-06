Соболенко вышла в полуфинал итогового турнира WTA в Эр-Рияде

Решающий поединок состязаний в столице Саудовской Аравии состоится в субботу, 8 ноября. Общий призовой фонд нынешнего итогового турнира WTA составляет $15,5 млн. Если победительница пройдет турнир без поражений, то заработает $5,07 млн. В прошлом году чемпионкой стала Кори Гауфф, обыгравшая в решающем поединке китаянку Чжэн Циньвэнь. Арина Соболенко уступила Гауфф в полуфинале. Соболенко в пятый раз выступает в этих соревнованиях, в 2022 году она дошла до финала, в котором уступила французской теннисистке Каролин Гарсии.