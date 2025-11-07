Джокович вышел в финал турнира ATP 144-й раз в карьере

Джокович, который сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, вышел в 144-й финал в карьере. Это четвертый результат в истории — после Ивана Ленда (146), Роджера Федерера (157) и Джимми Коннорса (164). По титулам Джокович (100) уступает только Федереру (103) и Коннорсу (109).