Соболенко уступила в финальном матче итогового турнира WTA в Эр-Рияде

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко не смогла выиграть итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Сегодня в решающем поединке состязаний в Эр-Рияде первая ракетка планеты уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, у которой шестая позиция в мировом рейтинге, — 3:6, 6:7 (0:7).

Первый сет финальной встречи прошел с большим преимуществом Рыбакиной, которая пять раз подавала на вылет. Во второй партии Соболенко сумела довести дело до тай-брейка, но все же в итоге уступила. Рыбакина впервые стала победительницей итогового турнира WTA. Выиграв все пять поединков, она заработала $5,2 млн и 1500 рейтинговых очков.

Арина Соболенко на пути к сегодняшнему финалу одержала четыре виктории — на предварительном этапе она выиграла у итальянки Ясмин Паолини (8) и двух американских теннисисток — Джессики Пегулы (5) и Кори Гауфф (3), а в полуфинале победила еще одну представительницу США Аманду Анисимову (4). Белоруска второй раз потерпела поражение в финале итоговых турниров WTA — в 2022 году она уступила французской теннисистке Каролин Гарсии.

Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
