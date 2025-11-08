Соболенко уступила в финальном матче итогового турнира WTA в Эр-Рияде

Арина Соболенко на пути к сегодняшнему финалу одержала четыре виктории — на предварительном этапе она выиграла у итальянки Ясмин Паолини (8) и двух американских теннисисток — Джессики Пегулы (5) и Кори Гауфф (3), а в полуфинале победила еще одну представительницу США Аманду Анисимову (4). Белоруска второй раз потерпела поражение в финале итоговых турниров WTA — в 2022 году она уступила французской теннисистке Каролин Гарсии.