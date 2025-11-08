Джокович выиграл 101-й титул ATP в карьере на турнире в Афинах

Музетти должен был выигрывать титул в Афинах, чтобы напрямую отобраться на Итоговый турнир ATP. Итальянец всего пять очков уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, который занял восьмое место в чемпионской гонке ATP в нынешнем сезоне. Музетти будет первым запасным на Итоговом турнире, если только Джокович не решит с него сняться.