Джокович стал старейшим в истории победителем турнира ATP

Сербский теннисист завоевав титул в Афинах в возрасте 38 лет и пяти месяцев. Он побил рекорд француз Гаэля Монфиса.

Источник: Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович стал старейшим в истории победителем турнира ATP, завоевав титул в Афинах.

Джокович, которому сейчас 38 лет и пять месяцев, обыграл в решающем матче в Афинах 23-летнего итальянца Лоренцо Музетти, девятую ракетку мира, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Джокович побил рекорд француз Гаэля Монфиса, который в начале года завоевал титул в Окленде в возрасте 38 лет и четырех месяцев.

В личных встречах у Джоковича и Музетти счет 9:1 в пользу серба.

Серб выиграл свой 101-й титул ATP в карьере. По этому показателю он уступает только швейцарцу Роджеру Федереру (103) и американцу Джимии Коннорсу (109).