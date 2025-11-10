Ричмонд
Рейтинг ATP. Алькарас снова № 1, Шелтон дебютировал в топ-5, Бублик обновил личный рекорд

Карлос Алькарас снова стал № 1 в мире. Испанцу нужно заработать не менее 450 очков в Турине, чтобы гарантировать первое место по итогам сезона.

Источник: Спортс"

Чемпион ATP 250 в Афинах Новак Джокович поднялся на четвертое место, Бен Шелтон дебютировал в топ-5.

Александр Бублик впервые стал 11-м, 19-летний Лернер Тьен взял титул в Меце и дебютировал в топ-30.

PIF ATP Rankings.

Положение на 10 ноября 2025.

Место.

Теннисист (страна).

Очки.

1 (2).

11050.

2 (1).

Янник Синнер (Италия).

10000.

3 (3).

Александр Зверев (Германия).

4960.

4 (5).

Новак Джокович (Сербия).

4830.

5 (6).

Бен Шелтон (США).

3970.

6 (4).

Тэйлор Фриц (США).

3935.

7 (7).

Алекс де Минаур (Австралия).

3935.

8 (8).

Феликс Оже-Альяссим (Канада).

3845.

9 (9).

Лоренцо Музетти (Италия).

3840.

10 (11).

Джек Дрэйпер (Великобритания).

2990.

11 (13).

Александр Бублик (Казахстан).

2870.

12 (10).

Каспер Рууд (Норвегия).

2835.

13 (12).

2760.

16 (16).

2520.

18 (18).

Карен Хачанов (Россия).

2320.

28 (38).

Лернер Тьен (США).

1665.

31 (30).

Валентин Вашеро (Монако).

1483.

56 (63).

Маттео Берреттини (Италия).

945.

83 (65).

Хамад Медьедович (Сербия).

718.

94 (57).

Бенжамен Бонзи (Франция).

667.

99 (82).

Ласло Дьере (Сербия).

646.

170 (163).

Роман Сафиуллин (Россия).

338.

