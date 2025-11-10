Рейтинг ATP. Алькарас снова № 1, Шелтон дебютировал в топ-5, Бублик обновил личный рекорд

Чемпион ATP 250 в Афинах Новак Джокович поднялся на четвертое место, Бен Шелтон дебютировал в топ-5.
Александр Бублик впервые стал 11-м, 19-летний Лернер Тьен взял титул в Меце и дебютировал в топ-30.
PIF ATP Rankings.
Положение на 10 ноября 2025.
Место.
Теннисист (страна).
Очки.
1 (2).
Карлос Алькарас (Испания).
11050.
2 (1).
Янник Синнер (Италия).
10000.
3 (3).
Александр Зверев (Германия).
4960.
4 (5).
Новак Джокович (Сербия).
4830.
5 (6).
Бен Шелтон (США).
3970.
6 (4).
Тэйлор Фриц (США).
3935.
7 (7).
Алекс де Минаур (Австралия).
3935.
8 (8).
Феликс Оже-Альяссим (Канада).
3845.
9 (9).
Лоренцо Музетти (Италия).
3840.
10 (11).
Джек Дрэйпер (Великобритания).
2990.
11 (13).
Александр Бублик (Казахстан).
2870.
12 (10).
Каспер Рууд (Норвегия).
2835.
13 (12).
Даниил Медведев (Россия).
2760.
16 (16).
Андрей Рублев (Россия).
2520.
18 (18).
Карен Хачанов (Россия).
2320.
28 (38).
Лернер Тьен (США).
1665.
31 (30).
Валентин Вашеро (Монако).
1483.
56 (63).
Маттео Берреттини (Италия).
945.
83 (65).
Хамад Медьедович (Сербия).
718.
94 (57).
Бенжамен Бонзи (Франция).
667.
99 (82).
Ласло Дьере (Сербия).
646.
170 (163).
Роман Сафиуллин (Россия).
338.