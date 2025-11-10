Два болельщика скончались на итоговом турнире ATP в Турине

По информации источника, утром в фан-зоне на площади недалеко от арены, где проходят матчи турнира, стало плохо 70-летнему мужчине. Позднее медицинская помощь потребовалась 78-летнему мужчине на трибунах во время встречи между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Тейлором Фрицем. Отмечается, что оба мужчины были немедленно госпитализированы, но спасти их не удалось.