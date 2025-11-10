Ричмонд
Два болельщика скончались на итоговом турнире ATP в Турине

Два болельщика умерли в понедельник на итоговом турнире ATP в Турине.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Два болельщика скончались в понедельник по ходу итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, утром в фан-зоне на площади недалеко от арены, где проходят матчи турнира, стало плохо 70-летнему мужчине. Позднее медицинская помощь потребовалась 78-летнему мужчине на трибунах во время встречи между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Тейлором Фрицем. Отмечается, что оба мужчины были немедленно госпитализированы, но спасти их не удалось.

Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября. Действующим обладателем трофея является итальянец Янник Синнер, который в понедельник стартует на групповом этапе матчем против канадца Феликса Оже-Альяссима.

