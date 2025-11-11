Ричмонд
Алькарас выиграл второй матч на Итоговом турнире ATP

Испанский теннисист в трех сетах обыграл американца Тейлора Фрица.

Источник: Getty Images

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл второй матч на групповом этапе Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.

Алькарас обыграл американца Тейлора Фрица, который занимает шестое место в мировом рейтинге, со счетом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3.

В первом матче в группе испанец победил австралийца Алекса де Минаура, в заключительном 13 ноября сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.

В случае победы над Музетти Алькарас гарантирует себе первое место в мировом рейтинге по итогам сезона.

В другой группе выступают итальянец Янник Синнер, представитель Германии Александр Зверев, американец Бен Шелтон и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Итоговый турнир ATP, куда квалифицировались восемь лучших теннисистов сезона, продлится до 16. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.

