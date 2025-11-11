Соболенко побила рекорд по заработанным призовым за теннисный сезон

В 2025 году первая ракетка планеты заработала $15 008 519, всего же за карьеру Соболенко получила более $45 млн. Прежний годовой рекорд был установлен в 2013 году, когда американка Серена Уильямс заработала $12 385 572 (всего у нее $94,8 млн призовых).
В нынешнем сезоне Арина Соболенко никому не уступала лидерство в мировом рейтинге и стала победительницей турнира серии «Большого шлема» — US Open, а также состязаний в Мадриде, Майами и Брисбене. Всего в активе 27-летней белоруски 21 чемпионский титул в одиночных турнирах под эгидой WTA.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше