Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко побила рекорд по заработанным призовым за теннисный сезон

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко установила новый рекорд по заработанным за сезон призовым, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В 2025 году первая ракетка планеты заработала $15 008 519, всего же за карьеру Соболенко получила более $45 млн. Прежний годовой рекорд был установлен в 2013 году, когда американка Серена Уильямс заработала $12 385 572 (всего у нее $94,8 млн призовых).

В нынешнем сезоне Арина Соболенко никому не уступала лидерство в мировом рейтинге и стала победительницей турнира серии «Большого шлема» — US Open, а также состязаний в Мадриде, Майами и Брисбене. Всего в активе 27-летней белоруски 21 чемпионский титул в одиночных турнирах под эгидой WTA.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше