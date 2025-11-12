Джокович о соперничестве с Синнером и Алькарасом: «Если сравнивать их лучший уровень с моим нынешним — сейчас они сильнее. Такова реальность»

У меня действительно появляются сомнения, что я смогу выигрывать «Шлемы», особенно против этих двух парней. Но в то же время я знаю: пока я действующий игрок и выхожу на корт, мне все равно, кто по ту сторону сетки. Я всегда верю, что лучше, что заслуживаю победы, и сделаю все возможное, чтобы выиграть. У меня по-прежнему характер победителя", — сказал Джокович в интервью Пирсу Моргану.