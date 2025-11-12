Ричмонд
Джокович о соперничестве с Синнером и Алькарасом: «Если сравнивать их лучший уровень с моим нынешним — сейчас они сильнее. Такова реальность»

Четвертая ракетка мира Новак Джокович высказался о соперничестве с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Источник: Спортс"

"Мне нелегко это принимать: доминировать большую часть своей 20-летней карьеры и вдруг оказаться тем, над кем доминируют, особенно Алькарас и Синнер.

Я знал, что рано или поздно это произойдет, что появятся игроки, которые начнут доминировать, и возникнет новое соперничество.

Думаю, это естественная эволюция и развитие спорта в целом. На мой взгляд, противостояние Синнера и Алькараса — огромный плюс для нашего спорта. Их соперничество и матчи впечатляют: в этом году они сыграли один из самых эпичных матчей всех времен в финале «Ролан Гаррос», это было невероятно смотреть.

Я понимаю, что происходит. Если сравнивать их лучший уровень с моим нынешним — сейчас они сильнее. Такова реальность.

У меня действительно появляются сомнения, что я смогу выигрывать «Шлемы», особенно против этих двух парней. Но в то же время я знаю: пока я действующий игрок и выхожу на корт, мне все равно, кто по ту сторону сетки. Я всегда верю, что лучше, что заслуживаю победы, и сделаю все возможное, чтобы выиграть. У меня по-прежнему характер победителя", — сказал Джокович в интервью Пирсу Моргану.

Когда Алькарас побьет рекорд Джоковича по «Большим шлемам».

Джокович или Федерер — кто лучше в 38?

Кажется, Джокович сдался.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше