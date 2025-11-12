Музетти впервые выиграл матч на итоговом. Все четверо в группе Коннорса сохраняют шансы на выход в полуфинал

Карлос Алькарас, выигравший оба матча, пока не вышел в полуфинал. В четверг он сыграет с Лоренцо Музетти, который сегодня обыграл Алекса де Минаура (7:5, 3:6, 7:5). Итальянец отыграл подачу на матч и одержал 45-ю победу в сезоне. Для него это первая в карьере победа на итоговом.
Во втором матче встретятся Де Минаур и Тэйлор Фриц. Все четверо сохраняют шансы на выход из группы.
Алькарас запугал и погубил Фрица движением — и выжил в суперматче.
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше