Музетти впервые выиграл матч на итоговом. Все четверо в группе Коннорса сохраняют шансы на выход в полуфинал

В группе Джимми Коннорса на итоговом турнире ATP в Турине прошли два тура.

Источник: Спортс"

Карлос Алькарас, выигравший оба матча, пока не вышел в полуфинал. В четверг он сыграет с Лоренцо Музетти, который сегодня обыграл Алекса де Минаура (7:5, 3:6, 7:5). Итальянец отыграл подачу на матч и одержал 45-ю победу в сезоне. Для него это первая в карьере победа на итоговом.

Во втором матче встретятся Де Минаур и Тэйлор Фриц. Все четверо сохраняют шансы на выход из группы.

Алькарас запугал и погубил Фрица движением — и выжил в суперматче.

