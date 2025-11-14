Алькарас о том, что закончит год № 1 в мире: «Это очень много для меня значит»

"Это очень много для меня значит. Честно говоря, быть первой ракеткой — моя цель на каждый сезон. В начале я понимал, что до этого еще далеко — Янник [Синнер] тогда выигрывал почти каждый турнир. Но с середины года я поставил себе цель стать № 1, потому что видел, что у меня есть шанс хорошо сыграть на нескольких турнирах подряд и приблизиться к нему в рейтинге.