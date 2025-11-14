Алькарас о том, что закончит год № 1 в мире: «Это очень много для меня значит»

Испанец второй раз завершит сезон в статусе первой ракетки мира.
"Это очень много для меня значит. Честно говоря, быть первой ракеткой — моя цель на каждый сезон. В начале я понимал, что до этого еще далеко — Янник [Синнер] тогда выигрывал почти каждый турнир. Но с середины года я поставил себе цель стать № 1, потому что видел, что у меня есть шанс хорошо сыграть на нескольких турнирах подряд и приблизиться к нему в рейтинге.
На последних трех-четырех турнирах года я сражался с ним на равных за это место, и в итоге у меня получилось. Для меня это значит все — весь труд, который мы вкладывали каждый день в течение сезона: взлеты и падения, возвращения после неудач, работа над собой и над игрой. Я очень горжусь собой и командой", — сказал Алькарас в интервью на корте.