Синнер выиграл третий матч на Итоговом турнире ATP

Итальянский теннисист без проблем обыграл американца Бена Шелтона и вышел в полуфинал с первого места в группе.

Источник: Getty Images

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер выиграл третий матч на групповом этапе Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.

Синнер обыграл американца Бена Шелтона, который занимает пятое место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Синнер занял первое место в группе Бьорна Борга, выиграв все три поединка. Вторую путевку в полуфинал позднее разыграют Александр Зверев из Германии и канадец Феликс Оже-Альяссим. Шелтон проиграл все три матча.

В группе Джимми Коннорса в полуфинал вышли испанец Карлос Алькарас и австралиец Алекс де Минаур. Синнер теперь сыграет с де Минауром, Алькарас — со Зверевым или Оже-Альяссимом.

Итоговый турнир ATP, куда квалифицировались восемь лучших теннисистов сезона, продлится до 16 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.

