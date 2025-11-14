Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Янник Синнер: «Мне бы хотелось, чтобы Кубок Дэвиса проводился в течение двух лет»

Вторая ракетка мира Янник Синнер предложил проводить один розыгрыш Кубка Дэвиса на протяжении двух лет.

Источник: Спортс"

В прошлом месяце стало известно, что итальянец решил пропустить турнир в этом году.

— Сейчас обсуждается идея, что Кубок Дэвиса, возможно, было бы лучше проводить не каждый год, а раз в два или три года. Карлос [Алькарас] сказал, что это может быть хорошей идеей. Что вы об этом думаете?

— Кубок Дэвиса — интересная тема. У каждого игрока свое мнение. Мне кажется, при нынешнем календаре сложно рассчитывать, что каждый год каждая сборная сможет выставлять лучших игроков.

Возможно, в будущем один розыгрыш Кубка Дэвиса можно проводить в течение двух лет. Тогда, например, полуфиналы можно проводить в начале года, а финал — в конце, в определенном месте. Это было бы неплохо: жеребьевка, выбор арены, продажа билетов.

К сожалению, я никогда не играл на Кубке Дэвиса, когда едешь на выезд в Аргентину или Бразилию, а весь стадион поддерживает соперника. Это и есть настоящий Кубок Дэвиса.

Нам, итальянцам, повезло — мы можем играть здесь. Малага тоже недалеко, и нас всегда поддерживает огромное количество зрителей. Болельщики любят теннис и готовы приезжать на матчи.

Понятно, что за этим стоят свои процессы и нюансы, о которых я, возможно, не знаю. Но лично мне хотелось бы, чтобы соревнование проходило в течение двух лет. Тогда можно заранее организовывать крупные матчи на больших аренах — и это сделает турнир еще значимее", — сказал Синнер на пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше