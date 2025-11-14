Янник Синнер: «Мне бы хотелось, чтобы Кубок Дэвиса проводился в течение двух лет»

В прошлом месяце стало известно, что итальянец решил пропустить турнир в этом году.
— Сейчас обсуждается идея, что Кубок Дэвиса, возможно, было бы лучше проводить не каждый год, а раз в два или три года. Карлос [Алькарас] сказал, что это может быть хорошей идеей. Что вы об этом думаете?
— Кубок Дэвиса — интересная тема. У каждого игрока свое мнение. Мне кажется, при нынешнем календаре сложно рассчитывать, что каждый год каждая сборная сможет выставлять лучших игроков.
Возможно, в будущем один розыгрыш Кубка Дэвиса можно проводить в течение двух лет. Тогда, например, полуфиналы можно проводить в начале года, а финал — в конце, в определенном месте. Это было бы неплохо: жеребьевка, выбор арены, продажа билетов.
К сожалению, я никогда не играл на Кубке Дэвиса, когда едешь на выезд в Аргентину или Бразилию, а весь стадион поддерживает соперника. Это и есть настоящий Кубок Дэвиса.
Нам, итальянцам, повезло — мы можем играть здесь. Малага тоже недалеко, и нас всегда поддерживает огромное количество зрителей. Болельщики любят теннис и готовы приезжать на матчи.
Понятно, что за этим стоят свои процессы и нюансы, о которых я, возможно, не знаю. Но лично мне хотелось бы, чтобы соревнование проходило в течение двух лет. Тогда можно заранее организовывать крупные матчи на больших аренах — и это сделает турнир еще значимее", — сказал Синнер на пресс-конференции.