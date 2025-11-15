Синнер в третий раз подряд вышел в финал Итогового турнира ATP

Синнеру 24 года, на его счету 23 титула под эгидой ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды он выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу — Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.