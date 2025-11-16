Алькарас впервые вышел в финал Итогового турнира ATP

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Алькараса, для которого предстоящий финал Итогового турнира ATP станет первым в карьере. Оже-Альяссим занимает 8-е место в мировом рейтинге, канадец после этого турнира поднимется в пятерку сильнейших. В финале Алькарас сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча пройдет 16 ноября.