Алькарас о финале с Синнером в Турине: «Атмосфера будет почти как на Кубке Дэвиса — весь стадион за него»

— Матч с Янником — это финал мечты? Или вам хотелось бы другого соперника?
— Нет, конечно, здорово играть с Янником. Хотя если бы был кто-то другой — тоже не возражал бы (смеется). Но это круто. Благодаря ему я по-другому подхожу к матчу — с полной концентрацией. Я знаю: чтобы его обыграть и чтобы выиграть турнир, мне нужно показать свой лучший теннис.
Уверен, мы оба сыграем на высочайшем уровне. Будет отличный матч — и для нас, и для зрителей. И вообще здорово видеть Янника в очередном финале в этом сезоне.
— Какой атмосферы ждете?
— Почти как на Кубке Дэвиса (смеется). Весь стадион будет болеть за него. Я готов. Надеюсь, хотя бы три-четыре человека меня поддержат (смеется). Друзья будут на трибунах — надеюсь, услышу их громче остальных. Атмосфера будет особенной — такое хотя бы раз хочется почувствовать, — сказал Алькарас в интервью на корте.