Синнер победил Алькараса в финале Итогового турнира ATP

Синнер в третий раз играл в финале Итогового турнира и одержал вторую победу подряд, он в шестой раз в карьере и второй раз в сезоне обыграл Алькараса. Итальянец заработал больше $5 млн призовых в Турине.

Источник: Getty Images

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер защитил титул чемпиона Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

В финале Синнер победил лидера рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

Синнер, не проигравший в Турине ни одного матча, получит призовые в размере $5,071 тыс. (рекордные для турнира).

Для итальянца это шестой трофей ATP в сезоне и 24-й в карьере.

Алькарас в этом году выиграл у Синнера четыре из шести финалов, в том числе на «Ролан Гаррос» и US Open. Синнер победил испанца в решающем матче Уимблдона. Общий счет в противостоянии теперь 10:6 в пользу испанца.

Синнер после проигрыша в финале US Open уступил Алькарасу первое место в рейтинге, которое 3 ноября вернул, но только на неделю.

Синнер играл в финале Итогового турнира третий раз подряд. В 2023-м он проиграл сербу Новаку Джоковичу, а в 2024-м — победил американца Тейлора Фрица.

В середине февраля Синнера дисквалифицировали на три месяца за клостебол.

Из россиян в этом году на Итоговый турнир не отобрался никто. В 2020-м его выиграл Даниил Медведев.

