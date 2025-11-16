Синнер — самый молодой теннисист после Федерера в 2004-м, защитивший титул итогового

В 24 года итальянец стал самым молодым игроком, защитившим титул, с 2004-го, когда это сделал 23-летний Роджер Федерер. Вообще он девятый теннисист в истории, который выиграл минимум два титула этого турнира подряд.
Вторая ракетка мира одержал 31-ю победу подряд на крытом харде. Больше матчей подряд на этом покрытии в помещении в Открытой эре выиграли только Джон Макинрой (47), Новак Джокович (35), Роджер Федерер (33) и Иван Лендл (32).
Для Синнера это 24-й титул в карьере и шестой — в этом сезоне.
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше