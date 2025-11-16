Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер — самый молодой теннисист после Федерера в 2004-м, защитивший титул итогового

Янник Синнер защитил титул итогового турнира ATP, обыграв в финале первую ракетку мира Карлоса Алькараса — 7:6 (4), 7:5. Их счет по личным встречам в этом сезоне стал 2:4, в карьере — 6:10.

В 24 года итальянец стал самым молодым игроком, защитившим титул, с 2004-го, когда это сделал 23-летний Роджер Федерер. Вообще он девятый теннисист в истории, который выиграл минимум два титула этого турнира подряд.

Вторая ракетка мира одержал 31-ю победу подряд на крытом харде. Больше матчей подряд на этом покрытии в помещении в Открытой эре выиграли только Джон Макинрой (47), Новак Джокович (35), Роджер Федерер (33) и Иван Лендл (32).

Для Синнера это 24-й титул в карьере и шестой — в этом сезоне.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше