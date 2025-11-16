Соболенко показала интимное фото со своим мужчиной на Мальдивах

На снимке Соболенко и Франгулис запечатлены в спортзале на Мальдивах, где они отдыхают в настоящее время. Франгулис — в коротких спортивных шортах, Соболенко — в бикини и шлепанцах.
«Наряд для спортзала на частном острове», — написала Арина в подписи к фотографии, на которой заметно, что Георгиос положил руку на ее ягодицы.
Ранее на этой неделе сообщалось, что Соболенко побила рекорд Серены Уильямс по призовым за сезон WTA. Арина уверенно лидирует в рейтинге женской теннисной ассоциации.
