Соболенко показала интимное фото со своим мужчиной на Мальдивах

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в соцсети достаточно интимную фотографию со своим возлюбленным — бразильским бизнесменом и автогонщиком с греческими корнями Георгиосом Франгулисом.

Источник: Соцсети

На снимке Соболенко и Франгулис запечатлены в спортзале на Мальдивах, где они отдыхают в настоящее время. Франгулис — в коротких спортивных шортах, Соболенко — в бикини и шлепанцах.

«Наряд для спортзала на частном острове», — написала Арина в подписи к фотографии, на которой заметно, что Георгиос положил руку на ее ягодицы.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Соболенко побила рекорд Серены Уильямс по призовым за сезон WTA. Арина уверенно лидирует в рейтинге женской теннисной ассоциации.

