Четыре российские теннисистки номинированы на премии WTA

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Четыре российские теннисистки получили номинации в различных категориях премии Женской теннисной ассоциации (WTA) 2025 года, сообщается на сайте организации.
Всего представлены пять номинаций: «Игрок года», «Пара года», «Возвращение года», «Прорыв года», «Новичок года». Победители будут объявлены 15 декабря.
На премию лучшей паре года претендуют россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева, пробившиеся на итоговый турнир WTA и завоевавшие титулы в Майами и Брисбене, а также Вероника Кудерметова, выигравшая с бельгийкой Элизе Мертенс Уимблдон и итоговый турнир WTA.
Андреева за ряд рекордов, две победы на турнирах WTA 1000, выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и Уимблдона и дебют в первой десятке мирового рейтинга номинирована на приз теннисистке, совершившей «прорыв года». Также в этой номинации представлена Екатерина Александрова, на счету которой четыре финала турниров WTA 500, в том числе одна победа, дебют в топ-10 и выход в четвертый круг на трех турнирах Большого шлема.
На награду лучшей теннисистке года номинированы белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек, американки Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Мэдисон Киз, а также Елена Рыбакина из Казахстана.