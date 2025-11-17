Ричмонд
Четыре российские теннисистки номинированы на премии WTA

Андреева, Кудерметова, Шнайдер и Александрова номинированы на премии WTA.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Четыре российские теннисистки получили номинации в различных категориях премии Женской теннисной ассоциации (WTA) 2025 года, сообщается на сайте организации.

Всего представлены пять номинаций: «Игрок года», «Пара года», «Возвращение года», «Прорыв года», «Новичок года». Победители будут объявлены 15 декабря.

На премию лучшей паре года претендуют россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева, пробившиеся на итоговый турнир WTA и завоевавшие титулы в Майами и Брисбене, а также Вероника Кудерметова, выигравшая с бельгийкой Элизе Мертенс Уимблдон и итоговый турнир WTA.

Андреева за ряд рекордов, две победы на турнирах WTA 1000, выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и Уимблдона и дебют в первой десятке мирового рейтинга номинирована на приз теннисистке, совершившей «прорыв года». Также в этой номинации представлена Екатерина Александрова, на счету которой четыре финала турниров WTA 500, в том числе одна победа, дебют в топ-10 и выход в четвертый круг на трех турнирах Большого шлема.

На награду лучшей теннисистке года номинированы белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек, американки Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Мэдисон Киз, а также Елена Рыбакина из Казахстана.

