Андрей Рублёв: в каких-то матчах соперники проигрывают заранее

Источник: Metaratings.ru

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде, шестнадцатая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как ощущал свою силу в лучшие сезоны.

«Когда находишься в какой-то хорошей форме, стабильно далеко доходишь на турнирах, то в каких-то матчах тебе даже не надо ничего делать. Соперники сами проигрывают. Это уже больше уважение: тебя настолько уважают, что они не верят, что они могут выиграть. То есть они выходят, проиграв заранее», — заявил Рублёв в эфире YouTube-канала «Больше!».

В 2025 году 28-летний россиянин стал обладателем одного титула, одержав победу в финале турнира ATP-500 в столице Катара Дохе над британцем Джеком Дрейпером (7:5, 5:7, 6:1).

27 октября в интервью порталу BB Tennis Рублёв рассказал о случившемся у него выгорании, добавив, что следует достойно доиграть сезон, после чего взять перерыв и с новыми силами подготовиться к новому туру ATP-2026.

Ранее, в рамках той же беседы с каналом «Больше!», Рублёв рассказал об изменениях в игре и карьере после начала сотрудничества с экс-первой ракеткой мира, членом Международного зала теннисной славы, тренером Маратом Сафиным.

