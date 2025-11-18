Андрей Рублёв: в каких-то матчах соперники проигрывают заранее

«Когда находишься в какой-то хорошей форме, стабильно далеко доходишь на турнирах, то в каких-то матчах тебе даже не надо ничего делать. Соперники сами проигрывают. Это уже больше уважение: тебя настолько уважают, что они не верят, что они могут выиграть. То есть они выходят, проиграв заранее», — заявил Рублёв в эфире YouTube-канала «Больше!».