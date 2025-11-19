Ричмонд
Надаль впервые вышел на корт после завершения карьеры

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль впервые появился на корте спустя ровно год после завершения карьеры теннисиста.

Источник: Reuters

В последний раз до этого испанец выходил на корт в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходила в испанской Малаге, где уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу.

В среду 39-летний Надаль принял участие в тренировке с ученицей его академии, 20-летней филиппинкой Александрой Эалой.

«Спустя год было так здорово снова оказаться на теннисном корте. Было здорово тренироваться с тобой, Алекс. В следующий раз я буду сильнее», — написал Надаль в соцсети Х.

На счету Надаля 22 победы на турнирах Большого шлема, в том числе рекордные 14 титулов «Ролан Гаррос». Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом — в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016-м — в парном.