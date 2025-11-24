Рыбакина считает себя слабее Шараповой, Серены, Швентек и Соболенко, но сильнее Мирры Андреевой и Паолини

— В социальных сетях есть такой тренд: к спортсменам подходят и просят их молчать, пока они не услышат спортсмена лучше себя. Сейчас я буду читать фамилии, и если вы услышите кого-то сильнее, то расскажете нам почему.
Первая — Жасмин Паолини.
— (молчит).
— (молчит).
— Мария Шарапова.
— Шарапова, да! В чем она сильнее? Количеством «Шлемов» как минимум. Мне не удалось, к сожалению, с ней сыграть, хотя очень хотелось. Я считаю, что она легенда тенниса, благодаря которой многие вообще знают теннис. Я думаю, что очень много еще спортсменок, о которых я сказала бы, что на данный момент они лучше меня.
— Ига Швентек тоже в их числе?
— Да, в том числе Ига. Мы сражаемся каждый раз, но если говорить о статистике, то я даю себе отчет, что Ига, конечно же, лучше в плане стабильности. То, сколько она выиграла, будучи такой юной, какие у нее были сезоны год назад и даже два года назад — результаты шикарные.
— Арина Соболенко и Серена Уильямс тоже оказались бы списке тех, при чьем упоминании вы бы не промолчали?
— Сто процентов не промолчала бы. Серена у нас также легенда. Арина очень хорошие результаты показывает последние два сезона, поэтому… Понятное дело, что Ига, Арина все-таки мои соперницы, но в целом результаты, которых они добились — это очень здорово, — сказала казахстанка в интервью Tengri Sport.